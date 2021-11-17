Новогодний карантин: будут ли работать курорты в зимние праздники

В основном даже в красной зоне курорты могут работать. Фото: pixabay.com

На Новый год зимние курорты даже в красной зоне смогут работать при условии 100% вакцинации персонала и отдыхающих.

Расширять список карантинных ограничений во время праздников в Украине не планируют, заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Сегодня" от 17 ноября.

"Люди начинают планировать свой отпуск или празднование Нового года. В основном даже в красной зоне курорты могут работать. Будем уточнять нормы, чтобы они были эффективными", - сказал он.

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Сейчас в Минздраве также продолжается дискуссия с Минсоцполитики о возможности работы детских оздоровительных учреждений. Для детей вакцинацию можно рекомендовать только с 12 лет, поэтому позиции разделились.

"Мы так и не зафиксировали вспышек в таких учреждениях. Скорее всего, в ближайшее время примут решение", - добавил Кузин.

На новогодние и рождественские праздники, кафе, рестораны и горнолыжные комплексы будут предоставлять услуги только вакцинированным людям, сказал 5 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами. Для уменьшения неудобств, по его словам, разрабатывается механизм, чтобы показывать "ковидный" сертификат один раз, например, во время поселения в отель.