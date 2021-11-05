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пятница, 05 ноября 2021 22:21

На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко

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На Новый год рестораны и курорты будут работать только для вакцинированных - Ляшко
Горнолыжные курорты в Украине будут работать только для вакцинированных. Фото: Укринформ

На новогодние и рождественские праздники, кафе, рестораны и горнолыжные комплексы будут предоставлять услуги только вакцинированным людям.

"Горнолыжные курорты, которые есть в Украине, будут работать только для вакцинированных. И сейчас, когда заранее в гостиницах бронируете, надо понимать. Чтобы потом не было никаких обжалований. Будут заселять в гостиницу только вакцинированных. Мы сегодня это коммуникуем людям, и гостиницам", — сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время общения с журналистами, сообщает ТСН.

Для уменьшения неудобств, по его словам, нарабатывается механизм, чтобы показывать "ковидный" сертификат один раз, например, во время поселения в отель.

"Если поселился в гостиницу, то есть возможность сделать там браслетик, в котором будет написано, в каком ты отеле живешь и ты можешь дальше там попадать на эту линию (канатную – ред.) по этому сертификату. Сейчас такие вещи практикуют, например, некоторые ТРЦ: ты первый раз заходишь, показываешь, тебе делают определенную наклейку, и дальше ходишь по магазинам, не доставая каждый раз "ковидный" сертификат. Та же ситуация может быть отработана и на горнолыжных курортах", — рассказал он.

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Если человек приедет просто прокатиться и не будет заселяться, услуги все равно будут предоставляться только вакцинированным: "Будет: "Канатная дорога работает для вакцинированных". Аналогично будет и во время новогодне-рождественских гуляний в кафе и ресторанах.

За все время пандемии в Украине заболело почти 3,033 млн украинцев. Из них 70 842 умерли.

С начала вакцинации полностью вакцинировано почти 7,763 млн человек. 93,2% госпитализированных на прошлой неделе – не вакцинированы и не получили ни одной дозы вакцины. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, предупреждает Минздрав.

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05
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