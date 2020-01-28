Новое правительство не строит коррупционные схемы - эксперт

Олег Рыбачук: Ключевая проблема этого правительства - его формировали не под воплощение программы партии. Фото: Тарас Подолян

В правительстве не видим громких коррупционных скандалов и схем. Нет института "дорогих друзей".

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Но чтобы быть успешным, недостаточно не воровать и не участвовать в "договорняках". Ключевая проблема этого правительства - его формировали не под воплощение программы партии. Этот Кабмин - пожарная команда, которая тушит там, где вспыхивает", - считает эксперт.

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Есть также и ряд негативных решений, говорит он.

"Например, отсрочка переписи населения. Это единственный способ понимать, как живут граждане, в чем нуждаются. Внедрять реформ без этого - как ловить рыбу гарпуном в мутной воде", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.