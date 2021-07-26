Новая волна Covid-19 придет в Украину уже в августе - Радуцкий

Радуцкий: до новой волны Covid-19 в Украине остается не более месяца. Фото: unsplash.com

Новая волна коронавируса в Украине может начаться раньше, чем через месяц.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Темпы вакцинации растут на глазах. Стремительно приближаемся к 5 млн прививок. Если тенденция сохранится, в начале осени выйдем на уровень в 10 млн прививок", - написал он.

Также отметил, что ситуация по регионам неравномерна.

"Некоторые области по количеству полностью вакцинированных на 1 тыс. жителей в два раза опережают другие", - сообщил нардеп.

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Он привел статистику: в лидерах Киев и Киевская область, Полтавская, Хмельницкая, Черкасская, Николаевская области. Почти вдвое меньше сделано прививок в Одесской, Ивано-Франковской, Волынской, Закарпатской, Донецкой, Луганской областях.

Радуцкий отдельно обратился к руководству Ивано-Франковской области: "Хочу спросить руководство Ивано-Франковска: осенью планируете снова протестовать против введения жесткого карантина и обвинять киевскую власть?".

И отметил, что сейчас в Украине есть все необходимое для массовой вакцинации. Дело за работой местной власти.

"В стране есть достаточный объем вакцин. Вакцинация доступна всем категориям населения. К концу лета ожидаем еще 13 млн доз. Теперь все зависит от желания местных властей. Открывайте Центры вакцинации, усиливайте работу с населением", - написал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Нардеп добавил, что это время надо провести эффективно.

"До новой волны по всем прогнозам остается не больше месяца", - подчеркнул он.

За сутки 25 июля в Украине выявили 213 новых больных коронавирусом. Из них детей – 11. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях. В Херсонской области уровень госпитализации Covid-зараженных достиг 80%. Высокие показатели также в Луганской (41,8%) и Ивано-Франковской (37%) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 248 663 человека. Умерли 52 849 пациентов, из них 2 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 365 человек, за последние сутки – 170, сообщает Минздрав