Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине выявили 213 новых больных коронавирусом. Из них детей – 11.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях. В Херсонской области уровень госпитализации Covid-зараженных достиг 80%. Высокие показатели также в Луганской (41,8%) и Ивано-Франковской (37%) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 248 663 человека. Умерли 52 849 пациентов, из них 2 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 365 человек, за последние сутки – 170, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 15 795 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 7562, ИФА – 1905. Также сделали 6328 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 71 случай;
Винницкая область - 14 случаев;
Волынская область - 2 случая;
Днепропетровская область - 6 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 17 случаев;
Ивано-Франковская область - 2 случая;
Киевская область - 8 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 2 случая;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 3 случая;
Одесская область - 33 случая;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 7 случаев;
Харьковская область - 12 случаев;
Херсонская область - 3 случая;
Черкасская область - 1 случай;
Черновицкая область - 3 случая.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом - в Луганской области. Там занято 13,3% коек.
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Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину. Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.
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