Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 213 новых больных коронавирусом. Из них детей – 11.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (71), Одесской (33), Житомирской (17), Винницкой (14) и Харьковской (12) областях. В Херсонской области уровень госпитализации Covid-зараженных достиг 80%. Высокие показатели также в Луганской (41,8%) и Ивано-Франковской (37%) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 248 663 человека. Умерли 52 849 пациентов, из них 2 – за последние сутки. Выздоровели 2 184 365 человек, за последние сутки – 170, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 15 795 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 7562, ИФА – 1905. Также сделали 6328 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,2 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 71 случай;

Винницкая область - 14 случаев;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 6 случаев;

Донецкая область - 8 случаев;

Житомирская область - 17 случаев;

Ивано-Франковская область - 2 случая;

Киевская область - 8 случаев;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 2 случая;

Львовская область - 8 случаев;

Николаевская область - 3 случая;

Одесская область - 33 случая;

Ровенская область - 3 случая;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 7 случаев;

Харьковская область - 12 случаев;

Херсонская область - 3 случая;

Черкасская область - 1 случай;

Черновицкая область - 3 случая.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом - в Луганской области. Там занято 13,3% коек.

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Хотя темпы вакцинации в Украине растут, избежать карантина осенью не удастся. Правительство ожидает новую волну заболеваемости, которая вернет страну к строгому карантину. Снятые маски могут сыграть с населением злую шутку. Мощность третьей волны в Украине будет зависеть лишь от количества людей, которых успеют вакцинировать.