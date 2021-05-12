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среда, 12 мая 2021 11:28

Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы

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Новая угроза на ЧАЭС: под разрушенным реактором нарастают ядерные процессы
У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Фото: pixabay.com

Под разрушенным реактором Чернобыльской атомной станции нарастают реакции деления в массах уранового топлива.

Украинские ученые устанавливают, исчезнут ли они сами собой, пишет Science. В противном случае будут необходимы чрезвычайные меры, чтобы предотвратить еще одну аварию.

"Это похоже на уголь, который тлеет в яме для барбекю", – отметил химик-ядерщик из Университета Шеффилда Нил Хаятт.

Датчики отслеживают все большее количество нейтронов, которое медленно нарастает. У чиновников и ученых есть несколько лет, чтобы придумать, как подавить угрозу. Любой вариант, который выберет Украина, будет интересен Японии, которая пытается справиться с последствиями собственной ядерной катастрофы на "Фукусиме".

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Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлось над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.

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