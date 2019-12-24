Новая таможня: отправили первое онлайн-поручение о проверке

Ранее "ориентировки" о проведении таможенного досмотра направлялись от правоохранительных органов к конкретному таможенному посту в бумажном виде. Фото: pershij.com.ua

Впервые Служба безопасности Украины совместно с Государственной таможенной службой провели поручение о проверке товаров в онлайн-форме.

Запрос направили на проведение осмотра партии товаров широкого потребления и электротехники на Одесской таможне, сообщили в пресс-центре СБУ.

Отправляют это поручение через онлайн-форму с понятным алгоритмом действий. Правоохранители вносят всю информацию в специальную электронную форму, которая попадает в центральный аппарат таможни и централизованно вносится в программно-информационний комплекс, которий обеспечивает автоматизированное срабатывания по рисковым поставкам.

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Ранее "ориентировки" о проведении таможенного досмотра направлялись от правоохранительных органов к конкретному таможенному посту в бумажном виде. Поэтому на уровне центральных аппаратов таможни и правоохранительных органов невозможно было отследить количество и результативность таких "запросов".

"Мы максимально переводим всю работу в электронный вид и минимизируем влияние человеческого фактора. Особенно в вопросах проверок от правоохранителей на таможенных пунктах", - прокомментировал запуск первого онлайн-поручение глава Гостаможслужбы Максим Нефедов.

Проект запустился в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 2 октября 2019 № 861.

На Закарпатской таможне заработал первый стационарный сканер, который ускорит проверку грузов в 10 раз. В ближайшее время планируется запуск еще семи сканеров.