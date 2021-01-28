Новая социальная реклама против электронных сигарет стимулирует курить – эксперты

Псевдосоциальная реклама на самом деле стимулирует людей курить - Саваневский. Фото: Facebook

Социальная реклама "Безопасного курения не существует", разработанная под руководством общественной организации "Життя", своими яркими привлекательными образами стимулирует использование электронных сигарет.

Эксперты рекламного рынка Украины раскритиковали новую социальную рекламу против электронных сигарет. По их мнению, такая реклама опосредованно будет увеличивать уровень курения. Об этом сообщают NovostiUA.

"Классическая псевдосоциальная реклама, которая на самом деле стимулирует людей курить. Привлекательные молодые люди. Парень с увлечением смотрит на девушку и держит в руке какое-то приспособление для курения. Уже давно не видел рекламы курения. А это именно реклама курения", – уверен управляющий партнер коммуникационного агентства PlusOne Максим Саваневский.

По его мнению, основной стимул, который провоцирует данная реклама для курильщика или человека, который недавно бросил, - закурить.

"Помню, в 1990-х была социальная реклама как бы против курения. На бордах – какой-то ребус и лозунг "Курить – на это нет времени". Реклама изображала классическую ситуацию курильщика: есть задание, как его начать решать – сначала закурить. И ты смотришь на этот борд и первое, что делаешь – тянешься к сигаретам", – вспоминает Саваневский.

С ним согласен и глава правления Института информационной безопасности Артем Биденко. Ранее он исполнял обязанности главы Ассоциации внешней рекламы, а также заместителя министра информационной политики Украины.

"Эта социальная реклама действительно стимулирует курить. Это можно легко верифицировать даже несложными исследованиями. Более того, в истории социальной рекламы было немало похожих примеров, когда веселые и счастливые представители целевой аудитории "отказывались" делать что-то плохое. Результат – прямо противоположный", – напоминает Артем Биденко.

Подобный вывод делает и экс-глава Школы журналистики и коммуникаций Украинского католического университета, замдекана факультета общественных наук УКУ Павел Худ.

"Такие же мысли были, когда увидел это. Так все хорошо в этой рекламе, что и закурить вроде нормально", – описывает свои ощущения от данной социальной рекламы Худ.

Речь идет о социальной рекламе "Безопасного курения не существует", которая появилась в Украине с декабря 2020 года.