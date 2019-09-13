Новая прокуратура будет рассматривать старые преступления власти

Каськив рассказал о приоритетах новой прокуратуры. Фото: "День"

В новой Генеральной прокуратуре приоритетными будут расследования коррупции и других преступлений в сфере власти.

Вернутся к преступлениям, которые не удалось довести до суда в прошлом, заявил первый заместитель генпрокурора Виталий Касько в эфире программы "Право на владу".

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"Мы поднимем те уголовные производства, которые не были доведены до суда и касаются коррупции в прокуратуре, не только так называемых "бриллиантовых прокуроров", но и коррупции в прокуратуре в целом", - сказал Касько.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что хочет "крови в правовом смысле". Рябошапка пообещал модернизировать Генпрокуратуру и интенсивно бороться с коррупцией.