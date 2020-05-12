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вторник, 12 мая 2020 18:58

"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
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"Новая почта" продолжает вносить свою посильную лепту в противостояние с Covid-19, обеспечивая медиков всем необходимым для борьбы с коронавирусом. В первый день частичного снятия карантинных ограничений – 12 мая 2020 года – компания отправила врачам пяти украинских больниц крупные партии средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих веществ, медицинского инвентаря и оборудования.

Хотинская центральная районная больница получила 10 тыс. медицинских защитных масок, Долинская центральная районная больница – 2 тыс. комбинезонов, 2 тыс. респираторов, 5 тыс. одноразовых халатов, 7 тыс. масок и медицинских шапочек. Удовлетворена просьба врачей Черниговской городской больницы № 1. Для учреждения приобретены дефибриллятор, 6 передвижных облучателей бактерицидного типа, 5 пульсоксиметров, 20 бесконтактных термометров, 500 литров антисептика и 300 литров дезинфицирующих веществ, 1000 ПЦР-систем, 27 тысяч средств индивидуальной защиты (комбинезоны, маски, перчатки, респираторы). Более 7 тысяч единиц СИЗ отгружено Мирноградской центральной городской больнице. Также врачи получили 2 монитора пациента и один инфузомат. Еще одну партию помощи отправили Центру первичной медико-санитарной помощи Веснянского сельсовета Николаевского района. Черновицкие врачи получили 200 комбинезонов, 5500 респираторов, 11 тыс. масок, более 10 тыс. одноразовых халатов, 2 тыс. пробирок для забора проб, несколько сотен комплектов бахил и защитных очков.

"Девятого и двенадцатого мая наша компания передала очередные партии гуманитарной помощи. Мы безмерно благодарны врачам за их мужество, профессионализм, бесстрашие и самопожертвование в борьбе с невидимым врагом. Очень горды тем, что принятое в марте решение о выделении 25 млн грн. для обеспечения наших медиков всем необходимым, позволило предотвратить пиковые критические нагрузки на опорные больницы, спасти жизни и сохранить здоровье сотням тысяч наших соотечественников", – сказала сооснователь "Новой почты" Инна Поперешнюк.

Как сообщалось ранее, 15 марта 2020 года, руководство "Новой почты" приняло решение о выделении 25 млн грн на закупку медицинского оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений страны. Первые поставки гуманитарной помощи начались спустя три дня – 18 марта.

Компания принимает участие в муниципальной программе Киева и благотворительных бизнес-акциях, осуществляя бесплатную адресную доставку социально незащищенным слоям населения и людям, находящимся в зоне риска, продуктовых и медицинских наборов от крупнейших торговых сетей и КГГА.

В начале апреля 2020 года "Новая почта" откликнулась на просьбу президента Украины Владимира Зеленского. В течение всего 4 дней в 25 регионов Украины компания бесплатно доставила 120 тонн особо важных государственных медицинских грузов, установив рекорд по скорости и качеству оказанных логистических услуг. В этом же месяце в рамках программы "Гуманитарная почта Украины" компания отправила 4529 посылок общим весом 522,7 тонн. Социальный проект, возникший в 2014 году как ответ на российскую агрессию, направленный на покрытие потребностей нашей армии, получил новый толчок из-за пандемии Covid-19. Во время карантина к нему присоединились 19 волонтерских организаций, теперь количество участников – 135.

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