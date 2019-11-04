Нормандский саммит: РФ выдвинула новое условие

Как отметил Пристайко, подготовка итогового документа является новым требованием. Ранее речь шла только о согласовании "формулы Штайнмайера" и разведении войск в 3-х точках. ФОТО: dt.ua

РФ требует согласовать итоговый документ к встрече "нормандской четверки".

Сообщил об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко на брифинге, пишет РБК-Украина.

"В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить", — рассказал он.

По словам Пристайко, к проведению "нормандского саммита" Украина готова. Если обстрелов не будет, начнется разведение сил на последнем участке — поселке Петровском.

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Подготовка к встрече в "нормандском формате" предусматривала выполнение двух требований — согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Предполагалось, что провести саммит удастся в ноябре.