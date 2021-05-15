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суббота, 15 мая 2021 11:17

Низкое давление и аллергия - медицинский гороскоп на 15 мая

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Низкое давление и аллергия - медицинский гороскоп на 15 мая
Лучше отложить занятия в бассейне и визит в сауну. Фото: pixabay.com

15 мая сделайте разгрузочный день для печени. Откажитесь от копченого, жареного, соленого. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Остерегайтесь пассивного курения. Это может вызвать головную боль, - говорит астролог. - Не стоит начинать новый курс лечения. Фармпрепараты могут вызывать аллергию. Лучше отложить занятия в бассейне и визит в сауну. Не стоит слепо доверять анализу крови. Лучше пересдать его через неделю. Не отказывайте себе в полноценном питании. Низкое давление может спровоцировать головокружение".

Овен

Избегайте половых связей со случайными партнерами. Пользуйтесь противозачаточными средствами.

Телец

Беременным женщинам нужно сохранять спокойствие. Возможно напряжение мышц матки. Откажитесь от интенсивного труда. Не провоцируйте преждевременные роды.

Близнецы

Повышается ломкость кровеносных сосудов. Легко будут появляться синяки. Не стоит начинать нового курса внутривенных инъекций.

Рак

Остерегайтесь травм электрическим током. Больше двигайтесь пешком. Улучшит самочувствие прогулка в парке.

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Лев

Пересмотрите привычный режим дня. Дайте в эти выходные организму полноценно отдохнуть. Не засиживайтесь у телевизора допоздна.

Дева

Займитесь общим оздоровлением организма. Противопоказаны только закаливающие процедуры и голодание.

Весы

Держите ноги в тепле. Не садитесь на холодную поверхность. В эти дни можно легко застудить почки и мочевой пузырь.

Скорпион

Появятся симптомы дисбактериоза. Попейте йогурты и кефиры, обогащенные полезной микрофлорой.

Стрелец

Уделите больше времени водным процедурам. Посетите баню или бассейн. Особенно полезным будет общий массаж тела.

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Козерог

Повышается риск обострения невралгии. Резкие боли в сердце могут мешать свободно двигаться. Полезной будет теплая ванна.

Водолей

Готовьте блюда из свежих продуктов. Не покупайте пирожков на улице. Система пищеварения может пострадать от некачественной пищи.

Рыбы

Не находитесь рядом с едкими химическими веществами. Может возникнуть сильная аллергическая реакция на вредные испарения.

Неделя с 10 по 16 мая будет полна приключений. Не спешите отправляться в путешествие и посещать родственников. Лучше эти дни провести дома.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
15
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