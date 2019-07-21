"Никто не отказался" - сколько заключенных Лукьяновского СИЗО проголосуют на выборах

В киевском следственном изоляторе (Лукьяновское СИЗО) работает три избирательных участка. ФОТО: Еспресо.TV

Три избирательных участка работают в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Заключенные могут проголосовать на внеочередных парламентских выборах.

В СИЗО - 2500 арестантов. Проголосовать имеют право 1500. Остальные не являются гражданами Украины, или несовершеннолетние, сообщает Громадське.

В изолятор приезжала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова. Заявила, что все нарушения, которые здесь были обнаружены на предыдущих выборах - устранены.

Но есть другая проблема: бюллетени получают и те, кто не зарегестрирован в этом районе.

"Все избирательные участки пользуются различными разъяснениями различных субъектов выборчего права. Например, один участок выдает два бюллетеня. Другой принял решение самостоятельно, не учитывать разъяснения ОВК и действует по закону - выдает второй бюллетень только тем, кто зарегистрирован в Шевченковском районе именно по этому округу ", - заявила Денисова.

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Начальник избирательного участка Владимир Новиков не считает это нарушением. Имея соответствующие разъяснения от ЦИК.

"Я считаю, что мы сделали правильно", - сказал Новиков.

Начальники избирательных участков заявили, что ни один из избирателей не отказался голосовать.

В Украине продолжаются внеочередные выборы в Верховную Раду. За порядком на участках следят около 131 тыс полицейских.