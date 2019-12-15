"Никто не может навязывать героев" - новый глава Института нацпамяти о Бандере и ШухевичЕ

Новый глава УИНП рассказал о своем видении фигур Бандеры, Шухевича и других деятелей ОУН и УПА. Фото: Укринформ

Институт может продолжать дальше говорить о тех персон, о которых говорит, но надо выбирать больше тех, которые объединяют украинский.

Считает недавно избранный руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Например, был деятель УНР Болбочан (полковник Петр Болбочан в 1918-м командовал крымской группой армии УНР - Gazeta.ua), художник Казимир Малевич, футбольный тренер Валерий Лобановский, ликвидаторы ЧАЭС-герои. То есть, люди по которым не идут никакие раздоры" - он.

Относительно того, будет ли институт заниматься и говорить о таких украинских исторических фигурах, как проводник ОУН Степан Бандера, главнокомандующий УПА Роман Шухевич, и других деятелях ОУН и УПА, Дробович ответил так.

"Здесь, прежде всего, надо объяснить обществу, почему эти люди, эти герои важны для одной части общества, и разобраться, почему они токсичны для другой. Рассказать, как работала советская пропаганда. Просто вопрос о таких героях должен решаться в общественном диалоге, никто никому не может навязывать героев - одна сторона другой и наоборот. Поэтому по этим героям должно быть понимание, чтобы во Львове, Киеве, Ивано-Франковске могли объяснить, почему для тех или иных людей те или иные герои важны. Никто не должен оперировать штампами советской пропаганды, но, с другой стороны, никто не может игнорировать объективные исторические факты. Например, как по персоналии Андрея Мельника, проводника ОУН", - подчеркнул Антон Дробович.

В украинско-польских отношениях сложным является вопрос о Волынской трагедии 1943 года. Украина и Польша называют разное число жертв. Польская сторона считает трагедию "этнической чисткой с признаками геноцида", не слыша при этом аргументов украинской стороны.

"Самый первый способ отделения современной политики от исторической памяти - это опираться на факты и говорить только о том и признавать, что имело место и что можно подтвердить документами. Если есть исторический факт, то с ним должна смириться любая сторона и вести диалог на основе реальностей. Если есть какие-то факты, то их надо обсуждать и нельзя, чтобы какие-то факты терялись, потому что политически это кому-то полезно. Это тот путь, по которому идет Россия, и тот путь, которым шел СССР. Мы не можем факты подгонять под идеологию", - сказал директор УИНП.

Украина разрешила Польше в этом году проводить поисковые работы и эксгумацию останков польских жертв конфликтов и войн. Такой запрет ввели в 2017 году, когда в Польше, в селе Грушовичи, снесли украинский памятник воинам УПА. Недавно польская сторона провела первые исследования территории во Львове, а в целом просит о поисковых работах в 12 местах в Украине. Также должны восстановить памятники и могилы украинцев, которые вандалы разрушили на территории Польши.

По словам Антона Дробович, могилы поляков в Украине, а украинцев в Польше должны быть упорядочены и совместными усилиями охраняться. Также он надеется, что в будущем выдадут общий украинский-польский учебник по истории.

4 декабря на заседании правительства главой Украинского института национальной памяти назначили Антона Дробович. Предыдущий глава УИНП Владимир Вятрович назвал назначение неправильным решением.