"Никто из новой власти не имеет представления о будущем Донбасса" - Климкин

Павел Климкин: Россия будет пытаться взбудоражить нас эмоционально и играть на этом тактически. Фото: Тарас Подолян

Ермак говорит, что власти рассчитывают провести выборы на Донбассе осенью - по украинскому законодательству и после вывода иностранных вооруженных формирований. Возможно, что это сознательный троллинг.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Хотят дать такой месседж России, украинскому обществу, Западу. И проверить реакции.

Мы не имеем никакой стратегии. Зеленский сказал, что никто в стране не понимает, что дальше делать с медицинской реформой. Так же никто не имеет представления о будущем Донбасса", - объясняет дипломат.

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По его мнению, должны сказать, что именно готовы сделать для урегулирования конфликта.

"Назвать конкретные условия для этого. Игра должна быть понятна не только тем, кто сидит в Офисе президента. Ее должно поддержать общество - это вопрос национальной безопасности и существования государства. Россия будет пытаться взбудоражить нас эмоционально и играть на этом тактически. Возвращение "беркутовцев" , которых судили за преступления против Майдана, подтверждает это", - добавляет Климкин.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.