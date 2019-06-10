Николай Тищенко развенчал фейки о себе

Ресторатор Тищенко не идет в ВР. Фото: tabloid

Ресторатор Николай Тищенко опроверг информацию о походе в нардепы от партии "Слуга народа".

Тищенко пожаловался, что о нем пишут много ложной информации, передает ТаблоID.

"Там такое пишут, такое пишут. Я 1989-го только закончил школу, а мне приписывают, что я 1988-го уже был каким-то плохим человеком. Уже со школьной скамейки мне приписывают даже не бурную юность, а детство. Я даже не понимаю, что будут обо мне писать, если буду в политике. Ел бы уже каких-то червей", - пошутил Тищенко.

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В СМИ появилась информация, что в 1990-х будущий ресторатор был членом организованной преступной группировки и имел прозвище "Коля Оболонский".

Шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду в составе партии Святослава Вакарчука "Голос". "Друзья, я баллотируюсь в парламент по спискам партии "Голос", - сказал он в видеообращении в Facebook. Притула отметил, что "хотел бы быть полезным этой стране и людям".