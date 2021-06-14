"Никогда не забуду его школу" - Зеленский о Чапкисе

Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни. Фото: facebook.com/chapkis

Президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть украинского танцора Григория Чапкиса.

Пост появился в Telegram президента.

"Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Великий танцор, человек, личность. С несокрушимым характером, сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете". Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца", - написал Зеленский.

Он добавил, что Чапкис был неисправимым оптимистом, с кого хотелось брать пример.

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"Всегда буду помнить его: "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучшей, но не настолько, как я", - отметил президент, вспоминая свое участие в шоу" Танцы со звездами", где вместе с Еленой Шоптенко выходил на паркет под №5.

Президент считает, что танец для Чапкиса никогда не был работой. Он был его жизнью.

"Для меня Григорий Николаевич - навсегда. Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха". Советую не забывать эту фразу всем", - написал Зеленский.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре им. Ивана Франко. С 1955-го выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами". Умер хореограф 13 июня. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.