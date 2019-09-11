Никакого метеопредательства: синоптик порадовала прогнозом

Два мощных антициклона будут предопределять в Украине сухую малооблачную солнечную погоду. Фото - Народная правда

Два мощных антициклоны, с востока и запада, будут предопределять в большинстве стран, включая Украину, сухую малооблачную солнечную погоду.

Кроме сухой погоды украинцев порадует комфортная температура воздуха. В течение дня ожидается +25 +29 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер восточного и юго-восточного направления, 3-8 м/с.

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В Киеве будет наблюдаться идеальный синоптический комфорт, по словам синоптика.

"Никакого метеопредательства: ни дождя, ни тумана, ни мороси , ни жары, ясно, сухо, +27 градусов", - добавила.

Теплый воздух продержится до выходных. А в субботу-воскресенье пройдут периодические дожди и похолодает. В восточных областях, на юге и в большинстве центральных областей Украины на выходных еще продлится теплая погода.

Ощутимо похолодает в 15-х числах октября. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.