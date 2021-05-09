Никакого карантина и тестов: популярный курорт открывает въезд украинцам, которые сделали Covid-прививки

Туристам из 50 стран включительно с Украиной разрешили въезжать в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус. Для этого необходимо быть полностью вакцинированным от Covid-19.

Об этом говорится на сайте Cyprus Flight Pass. Также въезд по таким правилам разрешили еще 49 странам.

Въезд в Кипр без ограничений разрешается при условии полной вакцинации препаратами AstraZeneca, Pfizer / BioNTech, Moderna, "Спутник V" и Johnson & Johnson.

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Туристы должны заполнить заявку на сайте Cyprus Flight Pass не позднее как за 24 часа до прибытия, а также загрузить туда сертификат о вакцинации, который выдается их страной.

Отмечается, что в случае необходимости путешественников могут попросить сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Власти Мальты будут выплачивать иностранным туристам до 200 евро, если они пробудут на острове не менее 3 дней. Таким образом пытаются привлечь отдыхающих и восстановить туристическую отрасль.