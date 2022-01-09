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Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
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воскресенье, 09 января 2022 11:55

Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
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Десятки людей собрались на акцию "Скажи Путину нет!", начавшуюся на Михайловской площади в Киеве. Ее организовал Рух Опору Капитуляции.

Люди держат плакаты на украинском, английском и казахском языках. Диктатор Путин хочет восстановить СССР, а мы должны этому помешать, говорят люди. Развернули на асфальте белое полотно, на котором будут писать лозунги акции, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Украинцы вышли на митинг против президента РФ Владимира Путина
Фото: Дмитрий АНОХИН
Украинцы вышли на митинг против президента РФ Владимира Путина
Украинцы вышли на митинг против президента РФ Владимира Путина
Украинцы вышли на митинг против президента РФ Владимира Путина
Украинцы вышли на митинг против президента РФ Владимира Путина

"Борьба за свободный Казахстан, за свободную Украину или свободную Беларусь будет только тогда выиграна, когда мы заставим Запад жестко дать Путину по зубам. Никаких компромиссов с террористом Путиным быть не может! И украинские власти, и западные партнеры должны помнить об этом ежесекундно!", - говорится в сообщении на Facebook-странице Сергея Пархоменко с Руху Опору Капитуляции.

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Подобные акции 9 января пройдут в большинстве областных центров Украины. Также анонсированы митинги против Путина в США. Пройдут в Чикаго, Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг заявил, что требования России по поводу невозможности вступления Украины в Альянс – не могут быть выполнены. В то же время Альянс готов на диалог с РФ по вопросам безопасности, заметил генсек.

Заседание Совета Россия-НАТО запланировано на 12 января.

Автор: Дмитро АНОХІН
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