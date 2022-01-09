Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора

Десятки людей собрались на акцию "Скажи Путину нет!", начавшуюся на Михайловской площади в Киеве. Ее организовал Рух Опору Капитуляции.

Люди держат плакаты на украинском, английском и казахском языках. Диктатор Путин хочет восстановить СССР, а мы должны этому помешать, говорят люди. Развернули на асфальте белое полотно, на котором будут писать лозунги акции, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Дмитрий АНОХИН

"Борьба за свободный Казахстан, за свободную Украину или свободную Беларусь будет только тогда выиграна, когда мы заставим Запад жестко дать Путину по зубам. Никаких компромиссов с террористом Путиным быть не может! И украинские власти, и западные партнеры должны помнить об этом ежесекундно!", - говорится в сообщении на Facebook-странице Сергея Пархоменко с Руху Опору Капитуляции.

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Подобные акции 9 января пройдут в большинстве областных центров Украины. Также анонсированы митинги против Путина в США. Пройдут в Чикаго, Нью-Йорке.

Генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг заявил, что требования России по поводу невозможности вступления Украины в Альянс – не могут быть выполнены. В то же время Альянс готов на диалог с РФ по вопросам безопасности, заметил генсек. Заседание Совета Россия-НАТО запланировано на 12 января.