Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора

Десятки людей собрались на акцию "Скажи Путину нет!", начавшуюся на Михайловской площади в Киеве. Ее организовал Рух Опору Капитуляции.
Люди держат плакаты на украинском, английском и казахском языках. Диктатор Путин хочет восстановить СССР, а мы должны этому помешать, говорят люди. Развернули на асфальте белое полотно, на котором будут писать лозунги акции, сообщает корреспондент Gazeta.ua.
"Борьба за свободный Казахстан, за свободную Украину или свободную Беларусь будет только тогда выиграна, когда мы заставим Запад жестко дать Путину по зубам. Никаких компромиссов с террористом Путиным быть не может! И украинские власти, и западные партнеры должны помнить об этом ежесекундно!", - говорится в сообщении на Facebook-странице Сергея Пархоменко с Руху Опору Капитуляции.
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Подобные акции 9 января пройдут в большинстве областных центров Украины. Также анонсированы митинги против Путина в США. Пройдут в Чикаго, Нью-Йорке.
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