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понедельник, 28 октября 2019 12:17

Ничего не помнит: в сети появилось видео со скандальным антимайдановцем "Топазом"

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Ничего не помнит: в сети появилось видео со скандальным антимайдановцем &quot;Топазом&quot;
Кромский был приговорен к 8 годам лишения свободы. Вышел раньше, благодаря закону Надежды Савченко. ФОТО: hromadske.ua

В сеть выложили видео с вышедшим на свободу антимайдановцем Игнатом Кромским по прозвищу "Топаз". Запись была сделана в метро Харькова. Там Кромского узнал среди пассажиров местный активист.

Опубликовали запись на YouTube-канале "Братья Яковлевы".

"Прикольно встретить человека, который в 2014 году пытался меня и моих друзей убить и превратить мою дом на дыру типа ДНР", — написано в посте к видео.

Активист попытался напомнить Кромскому события Революции Достоинства. Но на все вопросы "Топаз" отвечал, что ничего не помнит.

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В 2014 году Кромский пытался сделать в Харькове независимую республику. Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и поджоге здания Харьковской облгосадминистрации 2014-го. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако за решеткой Кромский отсидел лишь 4 года: оставшийся срок зачислили за пребывание в СИЗО по действующему в то время закону Савченко, согласно которому день предварительного заключения считается за два дня в тюрьме.

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