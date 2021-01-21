Ни одной смерти от Covid-вакцины пока не зарегистрировано - ВОЗ

В мире пока не зафиксировали смертельные случаи в следствии введения вакцины от Covid-19.
Речь идет о широко используемых препаратах, заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.
Наиболее широко сейчас используется вакцина от Pfizer. Но в целом в мире не было смертей от всех вакцин, которые сейчас используют для прививания от коронавируса.
На рассмотрении 12 препаратов. Они получат оценку эффективности и безопасности.
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Известно о случаях побочных эффектов, среди которых анафилактический шок. Кроме этого, у некоторых пациентов, которым ввели вакцины, была расположенность к серьезным аллергиям. В этих случаях нужно прививать под наблюдением в медучреждениях.
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