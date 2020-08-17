Независимость - это возможность самостоятельно принимать решения

В этом году Украина будет отмечать 29-ю годовщину провозглашения независимости. Фото: galinfo.com.ua

Независимость - это возможность и способность народа самостоятельно принимать решения. Впервые почувствовал, что Украина независимая, в 2014-м с событиями на Майдане. Но впоследствии произошло переигрывание политических сил и ощущение исчезло, говорит адвокат Сергей Старенький.

"Единственным символом Независимости для меня является политик Вячеслав Чорновил. Человек действительно стремился к независимости нашей страны. Это прослеживается в действиях. За нее Чорновил и положил жизнь. Больше таких лидеров не было", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Сергей Старенький.

По его мнению, Украина достаточно динамичная страна, которая постоянно развивается.

"Лично для меня сдвигом, тектоническими изменениями была Революция на граните, участником которой был и боролся за перемены к лучшему. Еще одним - Майдан 2004-го. Тогда пришло понимание, что не всегда общество будет соглашаться с политиками. Еще одно личное событие, которое воспринимается через призму Независимости, - у меня родился сын во время Майдана 2013 года. Появилось еще больше уверенности, что мы все правильно делаем и в первую очередь для своих детей. Чтобы они жили в действительно независимой и процветающей стране", - рассказывает эксперт.

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Считает, что наша страна очень красивая и имеет не худшие возможности, чем развитые европейские страны.

"Впервые почувствовал, что это - Украина и Украину в 2011 году, когда первый раз вернулся из Европы. У нас есть все возможности стать на один уровень с европейскими странами. А еще наша страна очень красивая. Люблю ее за разность. У нас есть все - горы, море, степи и пустыни. Этим всем восхищаюсь и наслаждаюсь", - добавил адвокат.

Говорит, что думал о том, чтобы уехать, как это сделали многие его знакомые - социально и профессионально активные. Но убежден, что при всех недостатках, Украина - страна возможностей, в которой есть чем профессионально заниматься.

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.