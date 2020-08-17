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вторник, 18 августа 2020 12:00

Независимость - ето свобода мыслей и действий

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Автор: facebook.com
  Евгений Симонец из-за патриотизма не переезжает из Украины
Евгений Симонец из-за патриотизма не переезжает из Украины

Независимость - свобода мыслей и действий. Никто не имеет права приказывать другому как жить дальше, рассказал Gazeta.ua декан Киевского медицинского университета Евгений Симонец.

"Украина независимая юридически, на бумаге. На самом деле мы зависим от США, Европы и России. Украинцы не могут кому-то подчиняться. Поэтому и барахтаются, чтобы освободиться от всех. Символом независимости является народ. Его патриотизм кроется не в Карпатах, Востоке или Западе. Настоящая Украина - украинское село. В нем есть душа. Там люди не забывают семейные традиции, в городах с этим хуже", - говорит Симонец.

Отмечает, что среди современников не может выделить какую-то фигуру, которая является образцом патриотизма. Все зависят от денег, поэтому трудно верить в их истинные намерения. Для него один из значимых людей является Михаил Грушевский. Восхищается им как человеком и деятелем. Потому что он был патриотом в душе и не боялся действовать. Много делал для Украины, а не только рассказывал о планах.

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Украину любит за блюда. Но не шаблонные сало с луком. Предпочитает картофель с печи, красный борщ и деруны. В какой бы стране их не делали, но как в украинок - нет нигде. Также страну обожает за песни. Украинские колядки уникальны. Имеет красивый голос, поэтому бывало с коллегой в конце операции заводили свадебные песни. Это хорошо снимает стресс после ответственной работы.

Особую гордость за Украину почувствовал после вооруженного нападения России. Оно показал, что в Украине есть патриоты, которые вышли против агрессора.

"За 29 лет независимости считаю самым важным событием в моей жизни войну с Россией. Она назревала со времен Леонида Кучмы, когда россияне начали выдавать свои паспорта морякам и крымским военнослужащим. Поэтому и понял, что оттуда начнутся перипетии. Их не доглядела контрразведка, а мы за это до сих пор расплачиваемся", - добавляет Евгений Симонец.

Говорит, что об эмиграции даже не думал, хотя было много приглашений из Европы. Не уехал из Украины из-за патриотизма. Не хотел отрывать детей от корней.

В День Независимости Украины 24 августа планируется шествие ветеранов - защитников от российской агрессии. А в День памяти защитников Украины от 29 августа надо на государственном уровне достойно почтить погибших.

Автор: Екатерина Романчук
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18
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