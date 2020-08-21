Фото: facebook/Лариса Волошина "Украина удивительная в своей постоянно возобновляемой национальной идеи."

Независимость – это достоинство, сопротивление пренебрежению к своей стране. Об этом Gazeta.ua рассказала психологиня Лариса Волошина.

"В Крыму всегда День Независимости вызывал обидные улыбки среди местного населения и региональных элит. Его там не воспринимали. Поэтому для меня независимость началась с сопротивления, вот именно этой обиде, пренебрежению к моей стране ", – добавила Волошина.

О том, что Украина независимая, окончательно поняла в 2014 году. Но первые ощущения были еще в 2003. Как раз вспыхнул конфликт вокруг Тузлы. Тогда ухаживала в Москве за дедушкой. Воочию наблюдала откровенную антиукраинскую пропаганду. Увиденное настолько поразило, что решила вернуться домой в Крым и отказаться от российского гражданства, хотя и могла его получить.

"Пересекая границу с Украиной, я впервые почувствовала, что дома. У нас нет всех этих "Пионерских зорек", установления авторитаризма. В России, несмотря на регистрацию и наличие родственников, любого могли унизить, посадить в кутузку. Человеком там себя я не чувствовала. А здесь, когда пробралась из серой зоны, оккупированной, и увидела свой государственный флаг – вдохнула полной грудью. Я дома! Это и есть личное ощущение независимости, которое затем трансформируется в нечто глобальное ", – рассказала Волошина.

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Добавляет, что Украина удивительная в своей постоянно возобновляемой национальной идеи. Несмотря на все эти Валуевские и Эмские указы, массовые репрессии и жесткие методы ассимиляции, которые в нашей стране применяли завоеватели, каждое поколение возрождает мечту о свободном государстве. Для нее это является предметом невероятной гордости и большой надежды.

"Украина стоит на пороге самоосознания своего места и веса в Европе. Того, что для выживания нам необходимо не просто развиваться, но конкурировать, стремиться к ключевым ролям на геополитической арене. Мы должны выйти из замкнутого круга борьбы за существование. Но для этого должны победить, заставить империю отказаться от хищнических планов по отношению к нашей стране. В то время, когда идея собственного государства для украинского народа больше не будет ставиться под сомнение, когда она станет органичной и ключевой для большинства украинцев, на смену ей придет национальная амбиция ", – добавила психологиня.

Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.