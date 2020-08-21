 
Ексклюзивы
1/5
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Просмотров: 207
Независимость – это достоинство
Независимость – это достоинство
Просмотров: 99
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 297
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4419
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 342
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 72
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 306
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
8
3
5
3
3
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
В центре Киева вспыхнул пожар в жилом доме: фото
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Украинцы стали победителями Лондонского конкурса уличной фотографии
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
Семеро друзей путешествовали по Днестру на самодельном плоту
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
В Минске приземлился самолет ФСБ РФ: сообщают о возможном визите Путина в Беларусь
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Кузьме Скрябину посвятили мурал
Видео
Все видео
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Количество больных Covid-19 в Украине перевалило за 100 тыс.
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
Незыблемый обычай: верующие РПЦ в Украину несколькотысячным крестным ходом движутся в Почаев
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
В больнице рассказали, как борются за жизнь Навального
В больнице рассказали, как борются за жизнь Навального
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4428
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1836
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2340
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
21 августа 2020
Просмотров: 9
Не закам'яніти на історичній дорозі
Часи Володимира Великого, доба Володимира Мономаха, режим Сталіна. Історичним періодам заведено давати імена вершителів. Наша незалежність поки що не ...
пятница, 21 августа 2020 17:01

Независимость – это достоинство

  Комментировать
Независимость – это достоинство
Фото: facebook/Лариса Волошина "Украина удивительная в своей постоянно возобновляемой национальной идеи."

Независимость – это достоинство, сопротивление пренебрежению к своей стране. Об этом Gazeta.ua рассказала психологиня Лариса Волошина.

"В Крыму всегда День Независимости вызывал обидные улыбки среди местного населения и региональных элит. Его там не воспринимали. Поэтому для меня независимость началась с сопротивления, вот именно этой обиде, пренебрежению к моей стране ", – добавила Волошина.

О том, что Украина независимая, окончательно поняла в 2014 году. Но первые ощущения были еще в 2003. Как раз вспыхнул конфликт вокруг Тузлы. Тогда ухаживала в Москве за дедушкой. Воочию наблюдала откровенную антиукраинскую пропаганду. Увиденное настолько поразило, что решила вернуться домой в Крым и отказаться от российского гражданства, хотя и могла его получить.

"Пересекая границу с Украиной, я впервые почувствовала, что дома. У нас нет всех этих "Пионерских зорек", установления авторитаризма. В России, несмотря на регистрацию и наличие родственников, любого могли унизить, посадить в кутузку. Человеком там себя я не чувствовала. А здесь, когда пробралась из серой зоны, оккупированной, и увидела свой государственный флаг – вдохнула полной грудью. Я дома! Это и есть личное ощущение независимости, которое затем трансформируется в нечто глобальное ", – рассказала Волошина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Независимость - это получить свою ценность как государства

Добавляет, что Украина удивительная в своей постоянно возобновляемой национальной идеи. Несмотря на все эти Валуевские и Эмские указы, массовые репрессии и жесткие методы ассимиляции, которые в нашей стране применяли завоеватели, каждое поколение возрождает мечту о свободном государстве. Для нее это является предметом невероятной гордости и большой надежды.

"Украина стоит на пороге самоосознания своего места и веса в Европе. Того, что для выживания нам необходимо не просто развиваться, но конкурировать, стремиться к ключевым ролям на геополитической арене. Мы должны выйти из замкнутого круга борьбы за существование. Но для этого должны победить, заставить империю отказаться от хищнических планов по отношению к нашей стране. В то время, когда идея собственного государства для украинского народа больше не будет ставиться под сомнение, когда она станет органичной и ключевой для большинства украинцев, на смену ей придет национальная амбиция ", – добавила психологиня.

Владимир Зеленский подписал указ "О праздновании 29-й годовщины Независимости Украины". Кабинет министров должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий празднования 29-й годовщины Независимости Украины с учетом требований по предотвращению распространения болезни Covid-19.

Автор: Влада Москвитис
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Независимость – это достоинство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 50986
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 11277
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 8820
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 8082
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 7146
Общество
В поездах будет военизированная охрана
В поездах будет военизированная охрана
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
"Будет меньше независимых депутатов" - эксперт оценила новое избирательное законодательство
 Просмотров: 207
У 20 чиновников Львовского горсовета обнаружили коронавирус
У 20 чиновников Львовского горсовета обнаружили коронавирус Просмотров: 243
Умер отец Марины Порошенко
Умер отец Марины Порошенко Просмотров: 855
Независимость - это право украинцев самим решать будущее государства
Независимость - это право украинцев самим решать будущее государства
 Просмотров: 63
Больше всего комментируют
9
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
8
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 52794
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua