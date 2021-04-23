Невралгия и бессонница - медицинский гороскоп на 23 апреля

Будут беспокоить застойные явления в легких. Фото: pixabay.com

23 апреля уязвимой будет печень. Ограничьте употребление лекарств и алкоголя. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут беспокоить застойные явления в легких, - говорит астролог. - Могут обостриться ринит и гайморит. Поход к мануальному терапевту следует отложить. Нельзя проводить никаких процедур в области шеи и спины. Больным со смещением позвонков необходимо носить корсет. Во время занятия спортом рискуете травмировать колени. Вовремя обратитесь к врачу. Из-за повышенной раздражительности можете заработать невралгию и бессонницу".

Овен

Не оставляйте без внимания боли в коленях. Обратитесь за советом к врачу. Двигайтесь не спеша.

Телец

Появятся симптомы дисбактериоза. Пополните микрофлору кишечника. Отдайте предпочтение молочнокислым продуктам.

Близнецы

Берегите горло от холода. Без крайней необходимости не напрягайте голосовые связки. Остерегайтесь ларингита. Вы можете потерять голос.

Рак

Сделанные в этот день аборты дадут тяжелые осложнения. Возникнут длительные изменения в гормональном фоне женщины. Берегите себя.

Лев

Уменьшайте сексуальную активность. Снижайте нагрузку в тренажерном зале. Организм нуждается в расслаблении и отдыхе.

Дева

Реже напрягайте зрение. Чаще делайте перерывы во время выполнения кропотливой работы. Не стоит начинать нового курса лечения глаз.

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Весы

Будет беспокоить насморк. Не пересушивает слизистую носа. Не стоит планировать прогулок под звездами. Вечера стали холоднее. Остерегайтесь обострения гайморита.

Скорпион

Активизируются болезни печени. Перейдите на диетическое питание. Откажитесь от алкоголя. Не занимайтесь самолечением.

Стрелец

Выделите время для проведения оздоровительных процедур. Поддержите свое здоровье в надлежащем состоянии. Пропейте курс витаминов.

Козерог

Лучше ухаживайте за кожей рук. Защищайте ее от воздействия холодной воды и средств бытовой химии. Не допускайте появления трещин.

Водолей

Избегайте отека ног. Стимулируйте отток крови из вен. Старайтесь уменьшить количество пеших переходов. Возможно появление судороги.

Рыбы

Ухудшается кровоснабжение головного мозга. Трудно будет сосредоточиться на работе. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Двигайтесь.

23 апреля можете начинать все заново. Возвращение к прежним отношений станет началом невероятного романа.