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пятница, 11 марта 2022 18:35

Невакцинированных от Covid-19 педагогов возобновляют на работе

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Невакцинированных от Covid-19 педагогов возобновляют на работе
Педагоги без прививки от Covid-19 возвращаются к работе

Невакцинированные от COVID-19 работники образовательных учреждений в скором времени смогут вернуться на работу.

Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил на своей странице в Facebook.

Недопущение к работе из-за отсутствия прививки является незаконным, поскольку 1 марта вступил в силу соответствующий приказ МОЗ.

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"Мы получаем большое количество жалоб от работников учебных заведений на то, что руководители заведений отказываются возобновлять на работе работника, отстраненного от выполнения должностных заданий из-за отсутствия прививки против COVID-19", - отметил Горбачев.

Омбудсмен подчеркнул, что на период военного положения работники должны быть официально восстановлены на своем рабочем месте.

"Руководитель учебного заведения должен издать соответствующий приказ о возобновлении на работе такого работника и выплачивать ему заработную плату. Все отстраненные лица допускаются к выполнению заданий по должности", - пояснил Горбачев.

Он призвал "в эти трудные времена оставаться людьми, делать все возможное, чтобы поддержать коллег".

24 февраля российские войска атаковали государственную границу Украины. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение.

Проблема коронавируса отошла на второй план после нападения РФ на нашу страну.

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