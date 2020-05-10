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Неутешительные новости: обновили статистику больных на Буковине

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Неутешительные новости: обновили статистику больных на Буковине
Подтвердили 89 новых случаев инфицирования Covid-19. Фото: Reuters

В Черновицкой области обнаружили 89 новых больных коронавирусной инфекцией.

Такие данные по состоянию на вечер 9 мая обнародовал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

"Сегодня, 9 мая, в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели Covid-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом", написал он.

Осачук добавил, что 18 буковинцев побороли коронавирус, а всего в лаборатории за последние сутки было протестировано 423 образца материалов.

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По последним данным, в Украине зафиксировано 14 710 случаев коронавируса, из них 515 за минувшие сутки, и Черновицкая область по количеству заражений существенно опережает другие регионы.

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