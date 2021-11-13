Нет смысла – в ВОЗ раскритиковали бустерную дозу и вакцинацию детей от Covid-19

В ВОЗ прокомментировали третью дозу вакцины от Covid-19. Фото: Reuter

Необходимо прекратить применение третьей дозы вакцины против Covid-19.

Нет смысла вводить бустерные дозы от коронавируса здоровым взрослым людям или вакцинировать детей, когда работники здравоохранения, пожилые люди и другие группы все еще ждут свою первую дозу, - глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сообщил на брифинге.

В мире все еще есть люди, которые ждут первую прививку.

Он подчеркнул, что каждый день в мире применяется в шесть раз больше бустерных доз, чем первых уколов в странах с низкими доходами, и назвал это скандалом, который должен прекратиться.

Дополнительные дозы вакцины Covid-19 нужны людям с ослабленным иммунитетом.

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На данный момент в мире коронавирусом заболели 252 980 404 человека, выздоровели 228 810 305 пациентов, умер 5 099 921 человек.