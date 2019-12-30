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понедельник, 30 декабря 2019 12:07

Нестор Шуфрич подстрелил редких животных: фото

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Депутат от Опозиційної платформи — За життя Нестор Шуфрич подстрелил редких животных.

Далее сфотогорафувався с убитыми животными и похвастался соответствующими фото, пишет в Facebook рух Чесно.

Автор: facebook.com/chesno
  Нестор Шуфрич подстрелил редких животных.
Нестор Шуфрич подстрелил редких животных.

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Автор: facebook.com/chesno
  Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.
Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.

Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога, говорится на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com.

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича нашло разногласия на более 14 млн грн. В 2016-м Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют.

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30
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