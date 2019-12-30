Нестор Шуфрич подстрелил редких животных: фото

Депутат от Опозиційної платформи — За життя Нестор Шуфрич подстрелил редких животных.

Далее сфотогорафувався с убитыми животными и похвастался соответствующими фото, пишет в Facebook рух Чесно.

Автор: facebook.com/chesno Нестор Шуфрич подстрелил редких животных.

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Автор: facebook.com/chesno Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога.

Нестор Шуфрич стал первым и единственным охотником, который когда-либо убивал три различных подвиды черного носорога, говорится на сайте охотничьего организации africatrophyhunting.com.

Национальное агентство по предупреждению коррупции при проверке деклараций народного депутата Нестора Шуфрича нашло разногласия на более 14 млн грн. В 2016-м Шуфрич не указал в декларации стоимость ряда своих объектов недвижимости: 2-х земельных участков, 2-х жилых домов и 6-ти квартир. Сведения о еще одном участке чиновника отсутствуют.