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среда, 06 октября 2021 13:41

Несколько областей могут попасть в красную зону

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Несколько областей могут попасть в красную зону
Заведения смогут работать только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы. Фото: Reuters

В ближайшие дни несколько областей могут попасть в красную зону.

Заведения и общественные места там смогут работать только если 100% работников и 100% посетителей полностью вакцинированы, написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, если 100 процентов работников заведения и 100 процентов посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. Просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", - отметил он.

Полицейские и уполномоченные имеют соответствующее программное обеспечение для проверки ковид-сертификатов.

Учебные заведения в красной зоне будут работать офлайн, если 100% работников прошли полный курс вакцинации. Детские сады и 1-4 классы школы продолжат работать в обычном формате.

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"На начало этой недели почти 81 процент работников школ прививались по крайней мере одной дозой. Это позволяет большинству таких учебных заведений работать в обычном режиме в желтой зоне. Мы благодарны украинским педагогам за ответственное отношение к безопасности образовательного пространства и всей страны", - подытожил премьер.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге сказал, что в красную зону могут попасть Харьковская, Запорожская и Херсонская области.

"Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при переходе этих регионов в красную зону", - сказал он.

Эксперты говорят, что в зоне риска сейчас Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

В Украине ежесуточно выявляют более 9 тыс. новых больных коронавирусом.

Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них к красной зоне карантина приближаются Житомирская, Луганская и Львовская области.

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