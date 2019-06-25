Непогода разрушила выпускной бал

В Измаиле из-за непогоды перенесли городской выпускной бал. Фото: Reuters

В Измаиле Одесской области из-за непогоды перенесли общегородской выпускной бал на день, - сообщил в Facebook городской голова Измаила Андрей Абрамченко.

"В связи с резким ухудшением погодных условий - проливным дождем, порывами ветра и сохранением сложных погодных условий до сегодняшнего вечера, а также повреждением элементов сцены, принято решение о переносе городского выпускного бала на завтра, 26.06.2019", - написал он.

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Праздничное шествие выпускников всех школ города стартует в 18.30 с площади Победы. Колонна должна была идти к Аллее Дружбы народов, где в 19.00 должно начаться праздничное мероприятие. В программе - праздничный концерт, фейерверк и дискотека.

В Измаиле проживают более 70 тыс. человек.

В Украине от непогоды обесточены 65 населенных пунктов в Винницкой и Житомирской областях. Также подтоплены более 80 домохозяйств. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.