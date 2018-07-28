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суббота, 28 июля 2018 09:40

Неожиданно умер писатель, который резко критиковал Путина

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Неожиданно умер писатель, который резко критиковал Путина
Войнович резко критиковал президента РФ Владимира Путина и его агрессивную политику в отношении Украины

Ночью 28 июля в возрасте 85 лет скончался советский и российский писатель Владимир Войнович. По словам родственников, причиной смерти стал сердечный приступ.

Об этом сообщили журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович на Facebook.

Войнович резко критиковал президента РФ Владимира Путина и его агрессивную политику в отношении Украины. Писатель поддерживал украинских политзаключенных в России.

В октябре 2015 года, по случаю дня рождения российского президента, сказал, что у Путина "поехала крыша" и президент РФ должен понести ответственность за свои преступления.

Владимир Войнович родился в Сталинабаде (Душанбе) в 1932 году. Первые его произведения были опубликованы во второй половине 1950-х годов.

Среди самых известных его произведений были антиутопия "Москва 2042", роман "Монументальная пропаганда", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Малиновый пеликан".

С 1960-х годов Войнович принимал активное участие в движении за права человека. Это стало причиной конфликтов с советской властью. Его сатирический роман "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" выходил в самиздате, затем был издан за рубежом. После этого Войновича исключили из Союза писателей СССР. В 1980 году выслали из СССР, а в 1981 году лишили советского гражданства.

Войнович жил в ФРГ и США до 1990 года, пока ему и ряда других деятелей искусства не вернули советский паспорт.

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Комментарии

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Дата
28
июля

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