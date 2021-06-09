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среда, 09 июня 2021 20:40

Немецкие велосипедисты, которые незаконно въехали в Украину, следуют в Киев

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Немецкие велосипедисты, которые незаконно въехали в Украину, следуют в Киев
Путешественники смогли легально въехать в Украину. Фото: ГПСУ

Немецкие велосипедисты, которые думали, что Украина в ЕС и пересекли границу незаконно, смогли въехать легально.

Об этом сообщил один из путешественников Мориц Ґебгард. Его с напарником Морисом Хеллером через 24 ч. после задержания выдворили обратно в Польшу. После этого велосипедисты въехали через пункт пропуска, передает Deutsche Welle.

Немцы рассказали, что во время задержания и впоследствии пограничники обращались корректно. После повторного въезда в Украину они останавливались во Львове и выехали в Киев. Далее будут ехать через Россию.

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Велосипедисты проживают в Дюссельдорфе. Они путешествуют из Германии в Таиланд.

4 июня пограничники Львовского отряда задержали двух велосипедистов из Германии. Они незаконно пересекли границу из территории Польши. Военнослужащие отдела "Грушев" зафиксировали срабатывание сигнализации на границе, сообщает ГПСУ.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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