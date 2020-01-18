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суббота, 18 января 2020 09:55

Нельзя ругаться и одалживать деньги - как отмечают Крещенский сочельник

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Нельзя ругаться и одалживать деньги - как отмечают Крещенский сочельник
Вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом. Подают только постные блюда. Фото: Укринформ

Сегодня православные отмечают Крещенский сочельник. В народе его также называют "голодная кутья" и "голодный вечер".

В этот день, как и перед Рождеством, верующие весь день придерживаются строгого поста. Крайне не рекомендуется употреблять мясо, рыбу и алкоголь. Также нельзя сквернословить, выносить что-то из дома, занимать деньги и стирать.

18 января в храмах происходит праздничное богослужение, а также осуществляется великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, а также двор, дом, колодец, домашних животных. Эта вода имеет такую ​​же целебную силу, как и вода, освящается на Крещение. Она не портится в течение года. Люди верят, что лечит телесные и духовные болезни.

Вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом. Подают только постные блюда: кутью и узвар, вареники с капустой, блины, фасоль и квашеные овощи. После ужина все кладут свои ложки в одну миску, а сверху - хлеб, "чтобы хлеб родился".

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В некоторых регионах в этот день хозяйка или старшая дочь берет после ужина в миску несколько ложек муки и на освященной воде замешивает жидкое тесто. Им рисовали кресты на всех четырех стенах дома - для защиты от нечистой силы.

В ПЦУ заявили, что омовение в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Как написала Православная церковь Украины на своей странице в Facebook, ни одного церковного предписания для совершения такого действия нет и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения.

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Дата
18
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