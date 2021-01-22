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суббота, 23 января 2021 10:25

Нельзя прокалывать уши и делать татуировки - медицинский гороскоп на 23 января

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Нельзя прокалывать уши и делать татуировки - медицинский гороскоп на 23 января
Не допускайте пересушивания волос. Поддержите его силу масками и бальзамами. Фото: pixabay.com

23 января вы будете реагировать на изменение погодных условий. Следите за колебаниями артериального давления. Дозируйте физические нагрузки. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Берегите спину от ударов, - говорит астрологиня. - Будьте осторожны во время занятия спортом. Не поднимайте тяжелого. Не допускайте пересушивания волос. Поддержите его силу масками и бальзамами. Красить волосы нельзя. Откажитесь от проведения косметических процедур на лице. Прокалывать уши нельзя. Делать татуировки опасно".

Овен

Ухудшается капиллярное кровообращение. Могут возникать проблемы с памятью. Начните утро с активных упражнений. Примите контрастный душ. Вечером выпейте вина.

Телец

Не провоцируйте разрушения эмали зубов. Не допускайте резкого перепада температур напитков и блюд. Больше внимания уделите гигиене ротовой полости.

Близнецы

Ограничьте дневной рацион. Попробуйте раздельное питание. Откажитесь от экзотических блюд. Дайте возможность желудку отдохнуть.

Рак

Не допускайте попадания пыли или песка на слизистую глаза. Возможно обострение конъюнктивита. Отложите покупку линз.

Лев

Займитесь упражнениями на восстановление гибкости позвоночника. Избегайте развития сколиоза. Отложите на несколько дней поход к мануальному терапевту.

Дева

Поход в парикмахерскую желательно отложить. Не стоит стричь волосы. Они не будет держать новой прически. Время избавиться мозолей. Сделайте ванночки для ног перед сном.

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Весы

Повышается кровоточивость десен. Обостряется пародонтоз. Обратитесь за советом к врачу. Откажитесь от грубой пищи.

Скорпион

Есть опасность заражения вирусной инфекцией. Хорошо мойте руки. Не употребляйте сырых овощей. Пейте кипяченую воду.

Стрелец

Ухудшается состояние больных дисбактериоз. Замедляется обмен веществ. Склонным к запорам следует внимательно подходить к подбору блюд.

Козерог

Больше времени уделите водным процедурам. Посетите баню или бассейн. Способствует нормализации водно-солевого обмена.

Водолей

Остерегайтесь отравления парами химических веществ. Занимайтесь своими делами в хорошо проветриваемом помещении. Не работайте с красками и горючим.

Рыбы

Способствуйте вымыванию песка из мочегонных путей. Откажитесь от привычного чая и кофе. Пейте чистую воду в течение дня.

Сильные морозы кончились. Синоптики рассказали, какой погоды ждать в выходные.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
23
января

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