"Нельзя действовать методом бизнес-решалова" - Климкин о внешней политике Зеленского

Павел Климкин: без Министерства иностранных дел Зеленский не сможет полноценно действовать. Фото: Тарас Подолян

Министерство иностранных дел не влияет на подготовку и принятие ключевых решений. Оно маргинализированно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Решение принимают несколько человек в Офисе президента. Зачем тогда мы тратим деньги налогоплательщиков на МИД? Во внешней политике нельзя действовать методом бизнес-решалова", - отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "До конца года на Донбассе будет полмиллиона граждан РФ" - Климкин

По словам дипломата, осторожная системная дипломатия очень важна.

"Имеет опыт и понимание людей, их доверие. Ведь политика - это люди. Особенно у нас, где нет устоявшихся институтов. Оценку рисков, построение стратегии не может обеспечить маленькая группа - только система. Окончательно решает Зеленский - это его сфера ответственности - по Конституции. Но без Министерства не сможет полноценно действовать", - добавляет он.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.