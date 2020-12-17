Неизвестные подожгли автомобиль детектива НАБУ

Во Львове подожгли автомобиль Skoda Octavia, которая принадлежит детективу Национального антикоррупционного бюро.
Автомобиль существенно поврежден, сообщает пресс служба НАБУ в Telegram.
В НАБУ не исключают, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью детектива.
По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕДРД.
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НАБУ просит свидетелей, которые владеют информацией об этих событиях, обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ ЧП во Львовской области.
В Крыму водитель на ходу поджег маршрутку с пассажирами. Произошло это на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль.
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