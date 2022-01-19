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среда, 19 января 2022 11:30

"Негатив не преобладает" - Зеленская отреагировала на критику школьного питания

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&quot;Негатив не преобладает&quot; - Зеленская отреагировала на критику школьного питания
Елена Зеленская не считает, что негативные отзывы о школьной пищевой реформе преобладают. Фото: facebook.com/olenazelenska.official

Первая леди Елена Зеленская утверждает, что была готова к критике реформы школьного питания.

Об этом она заявила "Фокусу".

"Мы были готовы к критике, когда начинали реформу школьного питания. Если бояться критики, лучше вообще ничего не начинать", - отметила Зеленская.

По ее словам, инициаторы изменений в питании школьников зашли на "вдвойне сложную территорию", поскольку реформа касается детей, и изменений в этой сфере не было со времен СССР.

Согласно исследованию, на старте реформы нынешние школьники питались так же, как и их родители во время учебы в школе: макаронами, сосисками, хлебобулочными изделиями и сладким компотом. То есть речь идет об изменении многолетней "традиции". А любой переход от старого к новому психологически сложен для общества, считает супруга президента.

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Но Зеленская "не сказала бы, что отрицательные отзывы преобладают".

"Скорее, раздел такой: комментарии "за", "конструктивная критика" и третья группа тех, кто вообще не хочет изменений под названием "немедленно верните в школьные столовые булочку с маслом и сосиски". Этот пункт вызывает в соцсетях настоящие "батлы", потому что в новых блюдах ограничено (не отменено, а именно ограничено) количество соли, сахара, жиров, белого хлеба, запрещенные субпродукты вроде сосисок и консервов, кондитерские изделия", - пояснила она.

Тем, кто привык к такому питанию, новая школьная еда может показаться необычной. Это называется "пищевая привычка", и они есть у каждого. Но нужно отличать вредные привычки от полезных, подчеркнула первая леди.

"Нормы о снижении количества соли и сахара Минздрав утвердил для улучшения здоровья украинцев. Просто вдумайтесь в эти цифры: 13,3% наших детей до 17 лет страдают от ожирения. Уже в подростковом возрасте сердечно-сосудистые заболевания. Стоит ли побороться с такими пищевыми привычками? Ради этого я готова и критику потерпеть", - сказала супруга президента.

Почти год в Украине идет реформа питания в школах. Ею заботится первая леди Елена Зеленская вместе со специалистами министерств образования, здравоохранения и Госпродслужбы. Команда повара Евгения Клопотенко разработала новое школьное меню на четыре недели. Оно состоит из 160 блюд. Презентовали меню представили в мае 2021 года.

Что родителям нравится в школьной продовольственной реформе, а что нет, - читайте по ссылке.

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Дата
19
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