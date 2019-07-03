Нефедову посоветовали нанять телохранителей

Нефедов верит в изменения на таможне. Фото: www.rbc.ua

Первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефедов, которого избрали главой таможни, был бы рад вернуться в частный сектор.

"Но я хочу использовать существующее окно возможностей, чтобы реформировать таможню", - заявил Нефедов.

"Я точно не радуюсь этой должности, меня уже предупреждают:" Ты готовься. Бери себе охрану. Машину сожгут ", - отметил он.

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Нефедов добавил, что "верит в концепцию окон возможностей", как в бизнесе, так и в реформах.

"Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе или где", - сказал чиновник.

По его мнению, еще одно окно возможностей для проведения реформ на таможне может и не появиться.

"Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел", - подчеркнул Нефедов.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Он в ходе конкурса набрал 16,97 балла.