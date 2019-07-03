Нефедову посоветовали нанять телохранителей

 
Ексклюзивы
1/5
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 135
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2601
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1827
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1692
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3520
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2403
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 738
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1701
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25074
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Фото
Все фото
11
13
20
7
5
Показали сакральные мощи единства природы и человека
Показали сакральные мощи единства природы и человека
&quot;История семьи стала историей города&quot; - открыли выставку о фотографии в архитектуре
"История семьи стала историей города" - открыли выставку о фотографии в архитектуре
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Sea Breeze-2019: показали участников масштабных учений
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
Дорогу, похожую на Марс, перекрыли акцией протеста - фото
В &quot;Борисполе&quot; открыли капсульный хостел
В "Борисполе" открыли капсульный хостел
Видео
Все видео
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
На пляже в Одессе обнаружили опасность
На пляже в Одессе обнаружили опасность
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
"Пусть привыкает": в сети обсуждают реакцию Путина на гимн Украины
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Разведение войск в Станице Луганской: что случилось и будет дальше
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 486
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1701
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1674
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2214
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11169
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 1098
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 16:22

Нефедову посоветовали нанять телохранителей

  Комментировать
Нефедову посоветовали нанять телохранителей
Нефедов верит в изменения на таможне. Фото: www.rbc.ua

Первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефедов, которого избрали главой таможни, был бы рад вернуться в частный сектор.

"Но я хочу использовать существующее окно возможностей, чтобы реформировать таможню", - заявил Нефедов.

"Я точно не радуюсь этой должности, меня уже предупреждают:" Ты готовься. Бери себе охрану. Машину сожгут ", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таможня будет работать по-новому: Нефедов анонсировал изменения

Нефедов добавил, что "верит в концепцию окон возможностей", как в бизнесе, так и в реформах.

"Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе или где", - сказал чиновник.

По его мнению, еще одно окно возможностей для проведения реформ на таможне может и не появиться.

"Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел", - подчеркнул Нефедов.

В конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы победил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов. Он в ходе конкурса набрал 16,97 балла.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нефедову посоветовали нанять телохранителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 81274
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 29165
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 14563
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 12771
Новый образ первой леди всколыхнул сети
Новый образ первой леди всколыхнул сети
6
 Просмотров: 10647
Общество
Мы не можем допустить, чтобы на выборы влияли те, кто поддерживает аннексию Крыма
Мы не можем допустить, чтобы на выборы влияли те, кто поддерживает аннексию Крыма
 Просмотров: 63
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
Одну из столичных улиц накрыло клубами дыма
 Просмотров: 180
Климкин рассказал о судьбе Медведчука
Климкин рассказал о судьбе Медведчука 1 Просмотров: 1170
Дочь военного собирает деньги на трансплантацию печени
Дочь военного собирает деньги на трансплантацию печени
 Просмотров: 27
В прокуратуре рассказали, где последние 5 лет жил Шарий
В прокуратуре рассказали, где последние 5 лет жил Шарий 2 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
5
Голка під нігті
3
Гройсман раскритиковал партию Порошенко
3
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Голосов: 41092
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua