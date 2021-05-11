Недолго радовались теплу: Украину накроют дожди и похолодание

12 мая в большинстве областей Украины ожидаются периодические дожди и грозы.

Западным областям удастся избежать существенных осадков, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Также сухо будет в Винницкой, Житомирской и Одесской областях.

"Атмосферные фронты в среду будут главными ньюсмейкерами погоды. Их будет тянуть за собой циклон, который сейчас находится в восточных областях страны", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Снова похолодает. Северо-восточный ветер завтра будет порывистым и колючим. Ближайшей ночью предполагается +7...11°С, на крайнем севере +4...7°С. Завтра в течение дня в большинстве областей ожидается +12...17°С. В западных областях теплее, +15...21°С. Полюсом тепла окажется завтра Закарпатье, где предполагается до +25°С.

Температура воздуха в Киеве в среду также снизится. Днем в пределах +15...16°С. Дождь вероятен, но местами и незначительный. Ветер восточного направления также будет порывистым.

Вторая половина недели вернет в Украину тепло, но не без дождей.

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Во второй половине недели 13-16 мая по всей стране дожди, кратковременные грозы. Температура ночью +8...14°С, днем будет колебаться от +13...19°С до +20...25°С.