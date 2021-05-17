Не забудьте зонты: синоптик предупредила о ливнях

Завтра в Украине снова будет царить циклон.

18 мая ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. К циклону с фронтами присоединятся магнитные бури.

"Дожди завтра в Украине - везде. Не забудьте зонты! Поскольку у нас весна и май, то будет греметь и лить, как в мае", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в течение дня на востоке составит +20...24°С, на западе ожидается +16...18°С. На севере столбики термометров покажут +18...21°С, а на юге - +17...22°С. В центре температура будет колебаться от винницких +17°С до днепровских +23°С. В Черкассах будет +20°С, в Полтаве прогнозируют до +22°С, а в Кропивницком - +18°С.

В Киеве вторник будет дождливым и грозовым. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +18...19°С.

Первая половина недели ожидается с дождями и умеренным теплом, но с пятницы осадков станет меньше, а тепла больше.

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19 мая возможны небольшие кратковременные дожди, а в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.