Объявили штормовое предупреждение. Ожидаются град и шквалы

17 мая ожидается ухудшение погодных условий. Украину накроют грозы.

В южных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с, сообщает пресс-служба МВД.

"Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области также ожидаются грозы, передают штормовое предупреждение. Температура в столице днем составит +15...23°С.

Автор: meteo.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год

18 мая в большинстве областей обещают умеренные, в Карпатском регионе значительные осадки, местами грозы. 19 мая возможны небольшие кратковременные дожди, а в отдельных районах - град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с.