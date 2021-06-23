Не ведите переговоров и не подписывайте соглашений: гороскоп на 24 июня

Счастье придет в дом Рыб и Весов. Фото: pixabay.com

24 июня удовлетворите желание побыть в одиночестве. Отмените назначенные встречи. Вам нужно восстановить силы в спокойной атмосфере. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет полнолуние, - говорит астролог. - Не время искать справедливости. Просто утром люди могут шокировать вас поведением. Они будут действовать грубо. Не будут выбирать приличные слова. Мало кто будет проявлять готовность к конструктивному диалогу. Каждый упорно будет стоять на своем. Именно поэтому не следует планировать на этот день переговоры. Перенесите на завтра презентации. Уступайте собеседникам в непринципиальных вопросах. Отнеситесь с недоверием к появлению бывших знакомых в вашем доме. В этот день можно рассчитывать на хорошие новости. Счастье придет в дом Рыб и Весов. Вырастут заработки, вам предложат выгодную должность и условия работы".

Овен

Уровень доходов постепенно растет. Могут поступить и дополнительные выплаты в виде премиальных. Сделайте подарки близким.

Телец

Дела будут идти неплохо. Поступят долгожданные средства. Не сдавайте вещи в ремонт. Есть риск оплатить некачественную работу немалыми деньгами.

Близнецы

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Ищите выход из положения спокойно. Поспешные решения приведут к новым убыткам.

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Рак

На все необходимое денег хватает. По возможности поддержите нуждающихся. Не время думать об обустройстве жилья. Покупку товаров для дома желательно перенести на выходные.

Лев

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Это день расходов. Заработать вряд ли удастся. Позвольте себе немного насладиться.

Дева

Вы сможете сделать много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительность.

Весы

Попробуйте вести дела экономно. Ваш кошелек может стать значительно легче из-за непродуманной экономической политики. Отложите встречи по финансовым вопросам.

Скорпион

Новых финансовых поступлений не будет. Сумейте разумно распорядиться существующими средствами. Покупайте самое необходимое.

Стрелец

Возникнут задержки с получением заработка. Придется воспользоваться собственным финансовым резервом. Отложите покупку мебели.

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Козерог

Увеличиваются расходы. Часть заработка пойдет на уход за больными родными. Вам может пригодиться предложенная друзьями материальная поддержка.

Водолей

Трудно будет удерживать достойный уровень материального обеспечения. Торговые операции будут неудачными.

Рыбы

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части планов. Но рачительных хозяек такие мелочи не будут угнетать.

21 июня началось астрологическое лето. Ближе к выходным будете чувствовать себя лучше.