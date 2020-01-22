Не стойте под деревьями и билбордами: Украинские предупредили о непогоде

В Украине ждут непогоды. Фото: 112.ua

Атмосферный фронт северного циклона 23 января постепенно уменьшит свое влияние на западе и севере Украины. Днем осадков не будет. Зато дождь и мокрый снег наиболее вероятны в восточных областях, в центральной части и местами на юге.

"Северо-западный ветер еще удержится порывистым, до сильного. Температура воздуха предполагается без особого разделения на ночь и день, в течение суток около нуля, разве в Карпатах ночью до -3...-8 градусов. Кому будет холодновато, потепление - в конце текущего и в начале следующей недели", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Киеве ближайшей ночью ждут небольшой мокрый снег, завтра днем ​​прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​около нуля.

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"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами сильные порывы до 15-18 м/с. Не задерживайтесь под старыми ветвистыми деревьями, билбордами и конструкциями", - советует синоптик.

В этом году День соборности значительно теплее, чем 101 год назад. Это объясняют тем, что метеорологическая зима в Киеве еще не наступила.