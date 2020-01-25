"Не спокойно, но всегда интересно" - первая леди поздравила мужа с днем рождения

Сегодня у Владимира Зеленского День рождения. Фото: Instagram

Первая леди Елена Зеленская в Instagram поздравила мужа с днем ​​рождения.

Она сказала, что президент Украины Владимир Зеленский настоящий мужчина, рядом с которым она чувствует себя защищенной и способной на невозможное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский помолился у Стены плача

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", - написала Елена Зеленская.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Тра 2019 р. о 7:27 PDT

Сегодня, 25 января у президента Украины Владимира Зеленского День рождения. Ему исполняется 42 года. Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год. Стал самым молодым президентом в истории Украины.