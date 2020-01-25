"Не спокойно, но всегда интересно" - первая леди поздравила мужа с днем рождения

Первая леди Елена Зеленская в Instagram поздравила мужа с днем рождения.
Она сказала, что президент Украины Владимир Зеленский настоящий мужчина, рядом с которым она чувствует себя защищенной и способной на невозможное.
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"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом - настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри", - написала Елена Зеленская.
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Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
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Сегодня, 25 января у президента Украины Владимира Зеленского День рождения. Ему исполняется 42 года. Зеленский вступил в должность президента Украины в 41 год. Стал самым молодым президентом в истории Украины.
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