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понедельник, 10 июня 2019 18:47

Не Шевченко: назвали самую популярную фамилию в Украине

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  Мельник является самой распространенной украинской фамилией.
Мельник является самой распространенной украинской фамилией.

Чешские языковеды проанализировали миллионы фамилий со всего мира и определили самые распространенные. В частности, и в Украине.

Лидером оказалась фамилия Мельник. Ее чаще всего имеют жители Западной Украины. В общем Мельников - более 174 000. Об этом свидетельствуют данные Jakubmarian.com, пишет Сегодня.

На втором месте - Шевченко. Люди с такой фамилией живут во всех регионах Украины. При этом 1990-х Шевченко удерживали первенство.

На третьем месте оказалось фамилия Бойко.

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Языковеды также обнаружили, что самая распространенная фамилия в Польше - Новак, в Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, а в Англии - Смит.

В 2018-м украинцы временами давали детям старые и странные имена. Так, встречались Дамиан, Никандо, Соломон, Аскольд, Светозар, Кайзер, Мотря и Принцесса.

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Дата
10
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