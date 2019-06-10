Не Шевченко: назвали самую популярную фамилию в Украине

Мельник является самой распространенной украинской фамилией.

Чешские языковеды проанализировали миллионы фамилий со всего мира и определили самые распространенные. В частности, и в Украине.

Лидером оказалась фамилия Мельник. Ее чаще всего имеют жители Западной Украины. В общем Мельников - более 174 000. Об этом свидетельствуют данные Jakubmarian.com, пишет Сегодня.

На втором месте - Шевченко. Люди с такой фамилией живут во всех регионах Украины. При этом 1990-х Шевченко удерживали первенство.

На третьем месте оказалось фамилия Бойко.

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Языковеды также обнаружили, что самая распространенная фамилия в Польше - Новак, в Германии - Мюллер, в Италии - Росси, во Франции - Мартин, а в Англии - Смит.

В 2018-м украинцы временами давали детям старые и странные имена. Так, встречались Дамиан, Никандо, Соломон, Аскольд, Светозар, Кайзер, Мотря и Принцесса.