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суббота, 22 мая 2021 05:30

Не провоцируйте инсульта - медицинский гороскоп на 22 мая

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Не провоцируйте инсульта - медицинский гороскоп на 22 мая
Не стоит идти к стоматологу. Результатом работы останетесь недовольны. Фото: pixabay.com

22 мая не допускайте отека ног. Не стойте долго на одном месте. Используйте противоварикозные кремы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Ускорится процесс старения кожи, - говорит астролог. - Используйте увлажняющие кремы, сходите на спа-процедуры. Будут надоедать бородавки и высыпания на коже. Не спешите их удалять. Перенесите визит к косметологу. Сходите к массажисту. Будьте осторожны во время плавания в бассейне. Могут появляться судороги. Не стоит идти к стоматологу. Результатом работы останетесь недовольны. Следите за давление, не провоцируйте инсультов".

Овен

Хуже будут чувствовать себя больные астмой. Повышается риск появления аллергических реакций. Возможны высыпания на коже.

Телец

Возможны сбои в работе эндокринной системы. Больным диабетом следует позаботиться о себе. Будьте осторожны с приемом гормональных препаратов.

Близнецы

Будьте осторожны при работе с агрессивными веществами. Остерегайтесь химических ожогов.

Рак

Не допускайте обезжиривания кожи рук. Выполняйте домашнюю работу в резиновых перчатках. Пользуйтесь увлажняющими кремами.

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Лев

Самое время избавиться от вредных привычек. Организм будет воспринимать алкоголь как отравление. Пассивное курение вызовет головокружение.

Дева

Через спазматическое сужение кровеносных сосудов вы будете постоянно мерзнуть. Принимайте теплую ванну. Многие работайте физически.

Весы

Может беспокоить сухой кашель. Стимулируйте выделение мокроты. Начинайте утро с дыхательной гимнастики. Пейте много теплых напитков.

Скорпион

Сделайте педикюр. Избавьтесь мозолей на ногах. Перед сном делайте ванночки для ног и массаж стоп. Не носите тесную обувь.

Стрелец

Будьте разборчивыми в еде. Может возникать явления метеоризма. Повышается кислотность желудочного сока. Будет беспокоить изжога. Продумайте оптимальный рацион питания.

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Козерог

Могут возникать проблемы с памятью. Трудно будет сосредоточиться на работе. Не берите домой работу на выходные. Позвольте себе подольше поспать.

Водолей

Активнее будут откладываться соли в суставах. Больше двигайтесь. Стимулируйте выведение шлаков из организма.

Рыбы

Полезными будут спортивные игры на свежем воздухе. Позаботьтесь об удобной спортивной обуви. Держите ноги сухими.

Астролог рассказала, что надо успеть сделать за 10 дней до лета.

Автор: Gazeta.ua
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