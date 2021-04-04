Не "Приватбанком" единым: Коломойскому нанесли очередной удар

МАУ запретили летать из Львова в Баку. Фото: Pixabay

Право "Международной авиалинии Украины", одним из бенефициаров которой является олигарх Игорь Коломойский, на выполнение регулярных рейсов сообщением Львов - Баку аннулировано. "Зеленый свет" дали авиакомпании SkyUp.

Об этом пишет Интерфакс.

Рейсы по маршруту Львов - Баку (Азербайджан) - Львов проводятся с 1 апреля дважды в неделю.

Несмотря на это Госавиаслужба позволила:

- увеличить МАУ количество рейсов по маршруту Киев - Бодрум (Турция) - Киев с трех до семи в неделю. Выполнять регулярные рейсы из Киева в Газипаша (Турция) с частотой четыре раза в неделю.

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- С 24 мая выполнять SkyUp четыре раза в неделю регулярные рейсы по маршрутам Киев - Хельсинки (Финляндия) - Киев, рейсы Киев - Бодрум - Киев три раза в неделю. Кроме этого запустить с 30 октября чартерные рейсы по маршруту Киев - Ташкент (Узбекистан) - Киев с частотой два раза в неделю.