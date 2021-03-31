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среда, 31 марта 2021 19:48

В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский

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Автор: facebook.com/victor.taran.5
  Виктор Таран констатировал, что Киев так и не научился работать с местными избирателями
Виктор Таран констатировал, что Киев так и не научился работать с местными избирателями

Для президента Владимира Зеленского принципиальная победа кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка в округе № 87 на Ивано-Франковщине. Олигарх Игорь Коломойский, к которому приближен другой кандидат в этом округе - Александр Шевченко, тоже не готов уступать. Хочет иметь еще одного нардепа в Верховной Раде. Об этом Gazeta.ua рассказывает политолог Виктор Таран.

Что будет дальше происходить на округе № 87?

Главное не кто как голосовал или считал, а как защитили результаты выборов. На 87-м округе будем наблюдать, как кандидаты через суды будут вырывать победу друг у друга. По параллельному подсчету голосов, разрыв между победителями составил 192 голоса. Поэтому отмена результатов даже одного участка может изменить победителя. И у Вирастюка, и у Шевченко есть возможности решать через суды. Один из них имеет поддержку президента. Другой имеет очень прочные местные связи.

Зеленскому эта победа нужна, чтобы укрепиться в глазах избирателей. А Коломойскому важно получить дополнительный штык в Верховной Раде

По сути видим противостояние не между Вирастюком и Шевченко, а между Зеленским и Коломойским. И для одного, и для другого вопроса выигрыша этого округа является очень важным. Зеленскому эта победа нужна, чтобы укрепиться в глазах избирателей, продемонстрировать победу на мажоритарке на западной Украине. А Коломойскому важно получить дополнительный штык в Верховной Раде, чтобы было легче шантажировать Зеленского и его правительство перед голосованиями. Ни один, ни другой не готов уступить.

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Были ли прогнозируемыми результаты выборов?

Я прогнозировал чистую победу Шевченко. Он создал сетку избирателей, людям платили от 500 до 1000 гривен. Он себя чувствовал очень комфортно. Вирастюк очень медленно входил в кампанию. Создавалось впечатление, что Офис президента не делает на него ставку, а играет в поддавки. Затем очень активно включились. Сейчас действительно защищают результаты. Кампания продолжается несколько месяцев. В течение этого времени состоялся ее слом, когда изменилась риторика Государственного департамента США относительно Коломойского. Линия президента колебалась вместе с этим. Чем больше Госдеп давил на Коломойского, тем больше Зеленский понимал: если выиграет ставленник Коломойского, то аннулируется вся его риторика о борьбе с олигархом. Тогда телефонный звонок из Белого дома, которого так ждет Банковая, отсрочится во времени.

Если выиграет ставленник Коломойского, то телефонный звонок из Белого дома, которого так ждет Банковая, отсрочится во времени

Для меня второе место Вирастюка с таким небольшим отрывом очень неожиданное. Был убежден, что второе место возьмет или Кошулинский, в пользу которого снялась Маруся Зверобой, или бывший народный депутат Ноняк, который очень неплохо шел. Но в последнюю секунду многое изменилось.

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Много было обсуждений победы Аксенова в Донецкой области. Там мог быть другой результат?

Нет. Киев так и не научился работать с местными избирателями. Там район, где процентов 15 проукраинских избирателей, процентов 30 - пророссийских, остальные голосуют за тех, кто показывает силу. Избиратели видят человека, который готовит "референдум", в 2015 году спокойно избирается мэром, баллотируется в 2019 году и сейчас в нардепы. В глазах избирателей это совершенно уважаемый человек, который имеет хорошие связи, имеет власть, авторитет. За такого человека будут и дальше голосовать, потому что он олицетворяет собой несколько символов: "русского мира", хороших связей с Россией, сакральной власти. В этих условиях иначе просто не могло быть. Для меня шок, что Кузьменко набрала почти 7 процентов. Думал, будет меньше.

Почему в стране вообще возможно выдвижение такого кандидата, как Аксенов?

Это вопрос к предыдущей власти. Такие люди, как Аксенов, не должны были баллотироваться ни в 2015-м, ни в 2019-м. Они должны были сидеть. Это неумение украинской власти защищать свои национальные интересы.

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28 марта проходили довыборы в Верховную Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области. О победе там заявили Александр Шевченко от партии "За будущее" и выдвиженец от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Подсчет продолжается. В поддержку Вирстюка на округ приехали 25 нардепов из президентской партии.

В округе №50 в Донецкой области победил Андрей Аксенов от партии "Порядок". В 2014-м был одним из организаторов "референдума" об отделении Донецкой области от Украины и образования "Донецкой народной республики". Тогда возглавлял поселок Новодонецкое от Партии регионов. Позже заявил, что это был не референдум, а "социологический опрос".

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